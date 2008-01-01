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Новости погоды

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Теплая погода покидает Центральную Сибирь

ИА "Метеоновости" / 11:29 Вторник, 2 октября

  В центральной части Сибири, а именно, в Красноярском крае долгое время стояла теплая погода. Неоднократно в Туруханском районе отмечались рекорды максимальной температуры. 1 октября в Кызыле был перекрыт абсолютный максимум температуры, воздух прогрелся до 23,4 градуса, предыдущее значение рекорда 21,1 градуса. 3 октября в Тыве погода резко изменится. С прохождением серии атмосферных фронтов ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, возможно очень сильные с ветром до 25 м/с. Грядет сильное похолодание: днем всего 5..10 тепла, ночью местами до минус 4 градусов. Изменения погоды коснутся не только крайних южных районов Красноярского края, а также центральных и северных районов края. В центральных районах Красноярского края 3 октября температура понизится днем до 5..10 градусов, местами дождь и мокрый снег. / meteonovosti.ru /
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