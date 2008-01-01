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Сентябрь 2018 года в Москве - самый солнечный в столетии



ИА "Метеоновости" / 11:18 Вторник, 2 октября



По данным обсерватории МГУ, прошедший сентябрь в Москве и области оказался самым солнечным в текущем столетии. Солнце в городе светило в течение 206 часов при норме 147 часов. До этого года самым солнечным был сентябрь 2014 года с 204 часам солнечного сияния.



Обилие солнца сказалось и на температурном режиме. На метеостанции МГУ температура воздуха составила 14,9 градуса, что на 3,8 градуса выше нормы.



И это самый теплый сентябрь не только с начала 21 века, но и за весь период наблюдений на станции МГУ. / meteonovosti.ru /



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