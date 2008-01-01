Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
2 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сентябрь 2018 года в Москве - самый солнечный в столетии

ИА "Метеоновости" / 11:18 Вторник, 2 октября

  По данным обсерватории МГУ, прошедший сентябрь в Москве и области оказался самым солнечным в текущем столетии. Солнце в городе светило в течение 206 часов при норме 147 часов. До этого года самым солнечным был сентябрь 2014 года с 204 часам солнечного сияния.

Обилие солнца сказалось и на температурном режиме. На метеостанции МГУ температура воздуха составила 14,9 градуса, что на 3,8 градуса выше нормы.

И это самый теплый сентябрь не только с начала 21 века, но и за весь период наблюдений на станции МГУ. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+13
Ср.
3 окт.
+11
Чт.
4 окт.
+9
Пт.
5 окт.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Абадан		 -8
Сеймчан

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Тихуана

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100