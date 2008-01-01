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Новости погоды

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По Курильским островам пронеслись ураганные ветры

ИА "Метеоновости" / 11:14 Вторник, 2 октября

  На юге Курильской гряды накануне, 1 октября прошел очень сильный дождь, выпало до 77 мм осадков, ветер достигал ураганной силы, 40 м/с. Это сказывалось влияние бывшего тайфуна "Трами". Ветрено было в Магаданской области, порывы до 24 м/с и на юге Камчатского края, в Петропавловске-Камчатском до 28 м/с.

Кроме порывистого ветра были сильные дожди в Приморском крае с обострением фронтальных разделов. Неблагоприятная, ветреная погода сохранится в ряде регионов Дальнего Востока и в ближайшее время. 2 октября на побережье Магаданской области сильный дождь. Также на юге Камчатского края дождь, на побережье ветер 20-25 м/с. 4 и 5 октября на Курильских островах снова ветер 18-23 м/с, 5 октября до 27 м/с и на востоке Чукотского автономного округа дождь, ветер 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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