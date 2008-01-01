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Новости погоды

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В Краснодарском крае и в Крыму погода портится

ИА "Метеоновости" / 09:40 Вторник, 2 октября

  Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Краснодарском крае. Несмотря на повышенный фон атмосферного давления, влияние на погоду будут оказывать активные атмосферные фронты. А где атмосферные фронты, там осадки и порывистый ветер. Сегодня, 2 октября, в отдельных районах Краснодарского края пройдут сильные дожди, возможен град. Ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с. Днем воздух прогреется до 20..25 градусов, в районе Туапсе-Сочи до 28 градусов.

А в Крыму погода уже испортилась. На Южном Берегу Крымского полуострова прошли кратковременные дожди, в Ялте, Алуште и в районе Ангарского перевала до 12 мм осадков, В районе Никитского ботанического сада (Ялта) сильные дожди, за ночь на 2 октября до 15 мм. А в поселке Почтовое (Бахчисарайский район) до 29 мм осадков за вчерашний день, 1 октября т ночь на 2 октября. Сегодня, 2 октября, в Крыму будут продолжаться сильные и очень сильные дожди с грозой и порывистым ветром 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /
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