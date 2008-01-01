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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:38 Вторник, 2 октября



Предстоящим днём, ближе ко второй половине, в Московском регионе начнёт сказываться влияние атмосферного фронта с юго-запада. При облачной с прояснениями погоде воздух к полудню прогреется до отметок 8..13 градусов по области, и до 11..13 в столице. Местами, начиная с южных районов Подмосковья, пройдёт небольшой дождь. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 3-8 м/с.



В целом, погодные условия в столичном регионе вполне благоприятные для большинства людей. Температура воздуха немного превышает привычные показатели. Однако, колебания атмосферного давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей, страдающих гипотонией, вегето-сосудистой дистонией. Специалисты рекомендуют в прохладный осенний период стараться чаще бывать на свежем воздухе, выполнять посильные физические упражнения. На прогулку следует одеваться теплее.



2 октября геомагнитный фон неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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