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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:28 Понедельник, 1 октября

  Погоду в Москве и области будет определять северо-западная периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 9..11 градусов, по области 6..11. Ветер юго-западный, 5-10м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
+14
Вт.
2 окт.
+13
Ср.
3 окт.
+11
Чт.
4 окт.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Абадан		 -12
Батагай-Алыта

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Ивакуни

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