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О заморозках в Центральном районе



ИА "Метеоновости" / 13:05 Понедельник, 1 октября



Под утро 1 октября воздух в Центральном районе остывал до отрицательных значений. До -3 градусов в Орловской области, до -2 градусов в Воронежской и Курской областях. В Белгородской, Брянской, Липецкой, Рязанской и Тамбовской областях до -1 градуса. Регион находился под опекой антициклона и ночью в условиях ясного неба воздух выхолаживался.



2 октября влияние на погоду начнет оказывать барическая ложбина. Днем местами пройдут небольшие дожди, а в ночные часы осадков не ожидается. В отдельных районах не обойдется без заморозков до -1 градуса, в Смоленской области до -3 градусов. Днем вполне комфортно, 9..14 градусов. / meteonovosti.ru /



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