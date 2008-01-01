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Новости погоды
О заморозках в Центральном районе
ИА "Метеоновости" / 13:05 Понедельник, 1 октября
Под утро 1 октября воздух в Центральном районе остывал до отрицательных значений. До -3 градусов в Орловской области, до -2 градусов в Воронежской и Курской областях. В Белгородской, Брянской, Липецкой, Рязанской и Тамбовской областях до -1 градуса. Регион находился под опекой антициклона и ночью в условиях ясного неба воздух выхолаживался.
2 октября влияние на погоду начнет оказывать барическая ложбина. Днем местами пройдут небольшие дожди, а в ночные часы осадков не ожидается. В отдельных районах не обойдется без заморозков до -1 градуса, в Смоленской области до -3 градусов. Днем вполне комфортно, 9..14 градусов. / meteonovosti.ru /
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