Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
1 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О заморозках в Центральном районе

ИА "Метеоновости" / 13:05 Понедельник, 1 октября

  Под утро 1 октября воздух в Центральном районе остывал до отрицательных значений. До -3 градусов в Орловской области, до -2 градусов в Воронежской и Курской областях. В Белгородской, Брянской, Липецкой, Рязанской и Тамбовской областях до -1 градуса. Регион находился под опекой антициклона и ночью в условиях ясного неба воздух выхолаживался.

2 октября влияние на погоду начнет оказывать барическая ложбина. Днем местами пройдут небольшие дожди, а в ночные часы осадков не ожидается. В отдельных районах не обойдется без заморозков до -1 градуса, в Смоленской области до -3 градусов. Днем вполне комфортно, 9..14 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+12
Пн.
1 окт.
+13
Вт.
2 окт.
+13
Ср.
3 окт.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Ахваз		 -8
Червиния

некомфортное место: Вестманаэйджар
комфортное место: Влёра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100