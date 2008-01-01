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Рекорды температуры в северных районах



ИА "Метеоновости" / 12:51 Понедельник, 1 октября



Температура воздуха на арктическом побережье превышает привычные показатели на 4-6 градуса, а на Таймыре и на Чукотке аномалия температуры доходит до 10 градусов. По побережью идут циклоны и несут в теплых своих секторах хорошо прогретый воздух. И снова не обошлось без температурных рекордов. 30 сентября на острове Визе термометры показали +2,3 градуса. На Диксоне воздух прогрелся до 9,6 градуса (ранее, в 2011 году, термометры показали 5,6 градуса). В Хатанге было 10,9 градуса. На острове Врангеля 6,9 градуса. На Уэлене термометры показали 11,6 градуса. В Певеке воздух прогрелся до 14,3 градуса. И это гораздо выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2016 году. Тогда здесь было 9,8 градуса. / meteonovosti.ru /



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