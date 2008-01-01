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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:44 Понедельник, 1 октября



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 12..14 градусов, Северном 11..13 градусов, Северо-восточном 11..13 градусов, Восточном 12..13 градусов, Юго-восточном 12..13 градусов, Южном 11..13 градусов, Юго-западном 11..13 градусов, Западном 11..14градусов, Северо-западном 11..13 градусов.



В Зеленограде облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха 11..12 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 11..14 градусов, порывы юго-западного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /



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