Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:44 Понедельник, 1 октября
В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 12..14 градусов, Северном 11..13 градусов, Северо-восточном 11..13 градусов, Восточном 12..13 градусов, Юго-восточном 12..13 градусов, Южном 11..13 градусов, Юго-западном 11..13 градусов, Западном 11..14градусов, Северо-западном 11..13 градусов.
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В Зеленограде облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха 11..12 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 11..14 градусов, порывы юго-западного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /