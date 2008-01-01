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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:44 Понедельник, 1 октября

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 12..14 градусов, Северном 11..13 градусов, Северо-восточном 11..13 градусов, Восточном 12..13 градусов, Юго-восточном 12..13 градусов, Южном 11..13 градусов, Юго-западном 11..13 градусов, Западном 11..14градусов, Северо-западном 11..13 градусов.

В Зеленограде облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха 11..12 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 11..14 градусов, порывы юго-западного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /
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12:00
местное
+12
Пн.
1 окт.
+13
Вт.
2 окт.
+13
Ср.
3 окт.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+41
Ахваз		 -8
Червиния

некомфортное место: Вестманаэйджар
комфортное место: Влёра

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