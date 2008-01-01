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В Ленинградской области ливневые дожди



ИА "Метеоновости" / 12:41 Понедельник, 1 октября



В минувший день, 30 сентября, Северо-Западный район пересекали атмосферные фронты очередного циклонического вихря с Северной Атлантики. В Ленинградской области ветер в порывах усиливался до 19 м/с, прошел ливневой дождь, выпало до 29 мм осадков.



2 октября в Северо-Западном районе погоду будут определять атмосферные фронты. Ночью существенных осадков не ожидается, лишь в ленинградской области местами кратковременные дожди. Днем кратковременные дожди пройдут повсеместно. Температура ночью 2..7 тепла, в Новгородской области до -1 градуса. Днем 9..14 градусов, в Ленинградской области 6..11 градусов. / meteonovosti.ru /



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