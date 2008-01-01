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Непогода на севере Западной Сибири
ИА "Метеоновости" / 12:29 Понедельник, 1 октября
Активный циклонический вихрь, центр которого кружит над Новой Землей, стал причиной осадков и порывистого ветра в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. 30 сентября и в ночь на 1 октября на Ямале ветер в порывах усиливался до 25 м/с. А в Ханты-Мансийском округе прошли сильные дожди, выпало до 33 мм небесной влаги.
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2 октября циклонический вихрь сохранит влияние на севере Западной Сибири. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На Ямале порывы ветра будут достигать 12-17 м/с, ночью термометры покажут 0..-5 градусов, местами до +5, днем воздух прогреется до 3..8 градусов. В Ханты-Мансийском округе ветер слабее, 10-15 м/с, ночью 0..+5 градусов, местами до -5, днем 6..11, местами 0..+5. / meteonovosti.ru /