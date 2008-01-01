Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
1 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Непогода на севере Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:29 Понедельник, 1 октября

  Активный циклонический вихрь, центр которого кружит над Новой Землей, стал причиной осадков и порывистого ветра в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. 30 сентября и в ночь на 1 октября на Ямале ветер в порывах усиливался до 25 м/с. А в Ханты-Мансийском округе прошли сильные дожди, выпало до 33 мм небесной влаги.

2 октября циклонический вихрь сохранит влияние на севере Западной Сибири. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На Ямале порывы ветра будут достигать 12-17 м/с, ночью термометры покажут 0..-5 градусов, местами до +5, днем воздух прогреется до 3..8 градусов. В Ханты-Мансийском округе ветер слабее, 10-15 м/с, ночью 0..+5 градусов, местами до -5, днем 6..11, местами 0..+5. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+12
Пн.
1 окт.
+13
Вт.
2 окт.
+13
Ср.
3 окт.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Ахваз		 -8
Червиния

некомфортное место: Вестманаэйджар
комфортное место: Влёра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100