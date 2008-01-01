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Новости погоды
О погоде в Москве и области в первую неделю октября
ИА "Метеоновости" / 12:08 Понедельник, 1 октября
В столичном регионе продолжается Золотая осень. Все больше деревьев окрашиваются в желтый и пурпурный цвета, становится больше облаков и осадков, и температура воздуха медленно понижается.
В начале недели погоду в столице и области будут определять атмосферные фронты атлантического циклона. 2 октября станет преобладать облачная погода с прояснениями, днем местами пройдет небольшой дождь, термометры покажут в Москве 11..13, по области 8..13 градусов, что близко к климатической норме. Ветер южный до 3-8 м/с.
3 октября местами небольшой дождь, ночью 4..6 градусов, по области 1..6. Днем воздух прогреется до 11..13, по области 8..13 градусов, ветер сменит направление на юго-западное и немного усилится.
4 октября атмосферное давление понизится - скажется влияние циклона, который от Пскова двинется через Вологду на Коми.
Местами пройдут дожди, ночью 5..7 градусов в Москве, по области 2..7, днем 8..10, по области 6..11 градусов. Ветер западный 6-11 м/с.
5 октября влияние на погоду начнет оказывать антициклон, атмосферное давление резко вырастет. Дожди сохранятся лишь местами и небольшие. Ночью 0..+5, днем 8..13 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется чуть ниже нормы. / meteonovosti.ru /
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