Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
1 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в Москве и области в первую неделю октября

ИА "Метеоновости" / 12:08 Понедельник, 1 октября

  В столичном регионе продолжается Золотая осень. Все больше деревьев окрашиваются в желтый и пурпурный цвета, становится больше облаков и осадков, и температура воздуха медленно понижается.

В начале недели погоду в столице и области будут определять атмосферные фронты атлантического циклона. 2 октября станет преобладать облачная погода с прояснениями, днем местами пройдет небольшой дождь, термометры покажут в Москве 11..13, по области 8..13 градусов, что близко к климатической норме. Ветер южный до 3-8 м/с.

3 октября местами небольшой дождь, ночью 4..6 градусов, по области 1..6. Днем воздух прогреется до 11..13, по области 8..13 градусов, ветер сменит направление на юго-западное и немного усилится.

4 октября атмосферное давление понизится - скажется влияние циклона, который от Пскова двинется через Вологду на Коми.

Местами пройдут дожди, ночью 5..7 градусов в Москве, по области 2..7, днем 8..10, по области 6..11 градусов. Ветер западный 6-11 м/с.

5 октября влияние на погоду начнет оказывать антициклон, атмосферное давление резко вырастет. Дожди сохранятся лишь местами и небольшие. Ночью 0..+5, днем 8..13 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется чуть ниже нормы.  / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+12
Пн.
1 окт.
+13
Вт.
2 окт.
+13
Ср.
3 окт.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Ахваз		 -8
Червиния

некомфортное место: Вестманаэйджар
комфортное место: Влёра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100