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О погоде в Москве и области в первую неделю октября



ИА "Метеоновости" / 12:08 Понедельник, 1 октября



осень. Все больше деревьев окрашиваются в желтый и пурпурный цвета, становится больше облаков и осадков, и температура воздуха медленно понижается.



В начале недели погоду в столице и области будут определять атмосферные фронты атлантического циклона. 2 октября станет преобладать облачная погода с прояснениями, днем местами пройдет небольшой дождь, термометры покажут в Москве 11..13, по области 8..13 градусов, что близко к климатической норме. Ветер южный до 3-8 м/с.



3 октября местами небольшой дождь, ночью 4..6 градусов, по области 1..6. Днем воздух прогреется до 11..13, по области 8..13 градусов, ветер сменит направление на юго-западное и немного усилится.



4 октября атмосферное давление понизится - скажется влияние циклона, который от Пскова двинется через Вологду на Коми.



Местами пройдут дожди, ночью 5..7 градусов в Москве, по области 2..7, днем 8..10, по области 6..11 градусов. Ветер западный 6-11 м/с.



5 октября влияние на погоду начнет оказывать антициклон, атмосферное давление резко вырастет. Дожди сохранятся лишь местами и небольшие. Ночью 0..+5, днем 8..13 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется чуть ниже нормы. / meteonovosti.ru /



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