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Итоги сентября в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 11:27 Понедельник, 1 октября



Минувший сентябрь в столице был очень теплым, средняя аномалия температуры составила +3,6 градуса. Таким образом, этот сентябрь стал вторым после 1938 года, когда аномалия температуры составила 3,8 градуса. Осадков выпало немного больше положенного. На главной станции ВДНХ количество осадков составило 78 мм при месячной норме 65 мм. Минимальная температура воздуха, -0,4 градуса, отмечалась 30 сентября, а максимальная, 26,4 градуса - 5 сентября. Сильные дожди, количество около 15 мм, прошли в Москве днем 24 сентября и в ночные часы 27 сентября.



В области осадки распределись неравномерно, в Дмитрове выпало 89,1 мм осадков, 156% от месячной нормы, а в Коломне дождей было мало, 33,5 мм или 63% от месячной нормы. До -3,9 градуса остывал в конце месяца воздух в Черустях, а в Коломне в дневные часы - прогревался до 27,3 градуса.



Тепло задержалось в столице дольше положенного времени, а потом резко похолодало. И уже в последнюю неделю месяца температура воздуха была немного ниже привычных значений. Так, например, 20 сентября температура воздуха была выше нормы на 7,9 градуса, 22 сентября - на 8,7 градуса, а уже 30 сентября прохладнее обычного на 2,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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