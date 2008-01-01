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Север Магаданской области засыпало снегом



ИА "Метеоновости" / 10:39 Понедельник, 1 октября



Магаданская область оказалась во власти активного циклонического вихря и его атмосферных фронтов. Из-за холодного атмосферного фронта, пересекавшего регион в ночь на 1 октября, прошел очень сильный снег, количество осадков достигло 30 мм - а это для северных районов сопоставимо с месячной нормой.



2 октября циклон отправится в Берингово море. В континентальных районах Магаданской области местами пройдет небольшой снег, ночью термометры покажут -1..-6 градусов, днем 0..+5. На охотском побережье осадков не ожидается, лишь на востоке пройдут дожди различной интенсивности, местами сильные, порывы ветра на востоке 14-19 м/с, ночью преобладающая температура +3..-2 градуса, днем воздух прогреется до 4..9 градусов. / meteonovosti.ru /



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