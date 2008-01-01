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Новости погоды

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С какой погоды начинается октябрь в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:44 Понедельник, 1 октября

  Среднесуточная температура 1 октября чаще всего бывает +8,1 градуса. Теплым экстремумом считается значение 23,4 градуса за 1991 год. Самое холодное утро было в 1967 году с температурой -2,8 градуса. Самый сильный дождь прошел в 1928 году, выпало 19,2 мм при месячной норме 59 мм. В нынешнем году только под конец сентября время сдвинулось к осени. Она напомнила о себе прохладной погодой и первыми заморозками, которые отмечались даже в черте города Москвы. 1 октября, благодаря антициклону, днем температура повысится, по прогнозу до 10..12 градусов. С учетом холодной ночи средняя температура первого октябрьского дня должна быть примерно на полградуса ниже нормы. Но осадков не ожидается, так что будет хороший, хотя и прохладный, денек ! / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+8
Пн.
1 окт.
+13
Вт.
2 окт.
+13
Ср.
3 окт.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Джайсалмер		 -8
Беллинсгаузен

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Бербанк

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