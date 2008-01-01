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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:19 Понедельник, 1 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 10..12, по области 7..12 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.



В Москве и области ожидается вполне комфортная погода. Атмосферное давление существенно не изменится и немного превысит привычные показатели. Температура воздуха будет немного ниже климатической нормы. У здоровых людей погодные условия не вызовут заметных метеопатических реакций, а метеозависимые могут почувствовать дискомфорт. Из-за повышенного атмосферного давления может ухудшиться самочувствие у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего это относится к гипертоникам и тем, кто перенес инфаркт или инсульт.



В переходные сезоны рекомендуется поддерживать организм витаминами, готовиться к предстоящим холодам и вести здоровый образ жизни. Сюда включается - правильное питание, спорт, закаливание, отдых, сон. Также нужно принимать дополнительные комплексы витаминов и минералов. Положительное действие окажут зеленый чай, мелисса, солодка и куркума.



1 октября геомагнитный фон ожидается спокойный. / meteonovosti.ru /



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