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Новости погоды

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В Приморский край ненадолго заглянут дожди

ИА "Метеоновости" / 13:18 Воскресенье, 30 сентября

  Антициклон, что определял погоду в субботний день на территории Приморского края, в воскресенье, 30 сентября, сместится на Японское море, падение атмосферного давления над Приморьем продолжится. Фронтальные разделы будут смещаться над его территорией и вызовут местами дожди. В зоне фронтальных разделов погода неустойчивая, местами с дождем. В отдельных районах не исключены ливни с грозами. Ветер при грозе порывистый. Фон дневных и ночных температур без существенных изменений. 1 октября дожди будут продолжаться с грозами , на побережье ветер 15-20 м/с. Во Владивостоке утром сильный дождь, а ветер с порывами 19-24 м/с. Но дожди будут продолжаться недолго. Днем 2 октября и 3 октября установится погода без осадков, температура немного повысится, днем 16..21 градус. / meteonovosti.ru /
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