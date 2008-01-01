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Новости погоды

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В Магаданскую область пришла зима

ИА "Метеоновости" / 13:05 Воскресенье, 30 сентября

  Под конец сентября в Магаданскую область пришла зима. В субботу и в ночь на воскресенье в Среднеканском районе Магаданской области беспрерывно шел снег. В итоге снежный покров в Среднекане сейчас уже высотой 70 см. А температура держится ниже нуля! В континентальных районах Магаданской области это не единственный район, где в последнее время нападал снег. До 44 см снега сейчас в Синегорье, до 35 см снега в Сеймчане. Примерно 25 см снега нападало в п. Талая, Сусуман, Совх. Эльген. Во всех этих местах климат континентальный с суровой зимой. В ближайшее время снегопады будут продолжаться, местами снег может быть сильным. А это значит, что его прибавится примерно 5-10 см. / meteonovosti.ru /
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