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На юге России заморозки



ИА "Метеоновости" / 12:45 Воскресенье, 30 сентября



Если в центральных областях России заморозки в конце сентября явление обычное, то на юге они ЕТР относятся к неблагоприятным явлениям погоды (НЯ) и даже опасным (ОЯ).



В ближайшую ночь, на 1 октября, в южных районах Европейской территории при прояснениях местами температура может понизиться до слабоотрицательных значений, то есть до заморозков. Ночью и утром в Ростовской и Волгоградской областях ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-2: по северу и востоку Ростовской области - это считается неблагоприятным явлением, в отдельных районах Волгоградской области опасное явление. Заморозки значительно сокращают время уборки подсолнечника и корнеклубнеплодов. / meteonovosti.ru /



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