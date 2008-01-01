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ИА "Метеоновости" / 12:31 Воскресенье, 30 сентября



В полдень температура повысилась на станции ВДНХ почти до +10 градусов, столько же было и в других районах города, на юге Новой Москвы и в районе Балчуга температура на несколько десятых градуса превысила десятиградусную отметку. Ветер оставался юго-западным, его средняя скорость 2-5 м/с, на севере и юго-западе столицы отмечены порывы до 12 м/с. Атмосферное давление существенно не изменилось. 752,9 мм рт. ст. зафиксировал барометр на станции ВДНХ. Относительная влажность понизилась до 50%. / meteonovosti.ru /



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