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Новости погоды

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На юге Красноярского края "бабье лето"

ИА "Метеоновости" / 12:26 Воскресенье, 30 сентября

  Юг Красноярского края опекает антициклон, обеспечивая теплую и сухую погоду. Вот и в начале октября погода порадует жителей теплом и солнцем. В южных районах Красноярского края днем ожидается 21..26 градусов, при этом облачность переменная и погода без осадков. Но, как свойственно осени, будет усиливаться ветер, ожидаются порывы до 14 м/с. В центральных районах Красноярского края почувствуется приближение атмосферного фронта западного циклона, местами пройдет небольшой дождь с порывистым ветром, но пока еще не особенно холодно, 18..23 градуса. В Красноярске 18..20 градусов. / meteonovosti.ru /
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