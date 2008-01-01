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На юге Красноярского края "бабье лето"



ИА "Метеоновости" / 12:26 Воскресенье, 30 сентября



Юг Красноярского края опекает антициклон, обеспечивая теплую и сухую погоду. Вот и в начале октября погода порадует жителей теплом и солнцем. В южных районах Красноярского края днем ожидается 21..26 градусов, при этом облачность переменная и погода без осадков. Но, как свойственно осени, будет усиливаться ветер, ожидаются порывы до 14 м/с. В центральных районах Красноярского края почувствуется приближение атмосферного фронта западного циклона, местами пройдет небольшой дождь с порывистым ветром, но пока еще не особенно холодно, 18..23 градуса. В Красноярске 18..20 градусов. / meteonovosti.ru /



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