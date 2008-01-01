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На севере Красноярского края ветрено с дождем, но тепло



ИА "Метеоновости" / 12:20 Воскресенье, 30 сентября



На севере Красноярского края, в частности, в Туруханском муниципальном районе два подряд перекрываются абсолютные максимумы температуры. 29 сентября было 16,2 градуса, тогда как предыдущее значение за 2011 год было несколько скромнее, 14,1 градуса. Тепло поддерживал циклон, который перемещается вдоль арктического побережья, а воздух в нем циркулирует из южных районов, где он в условиях переменной облачности в антициклоне прогревается. В первых числах октября температура на севере Красноярского края снизится, днем в Туруханском районе ожидается 7..12 градусов, будет идти дождь, ночью с мокрым снегом, ветер усилится до 12 м/с. Причиной непогоды будет циклон, который образуется над восточными районами Ханты-Мансийского автономного округа и выйдет на запад Красноярского края. / meteonovosti.ru /



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