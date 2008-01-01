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Тайфун "Трами" зальет дождями Южные Курилы



ИА "Метеоновости" / 12:09 Воскресенье, 30 сентября



Тайфун "Трами", идущий со стороны Японии, заденет Дальний Восток России. Так, на тихоокеанском побережье Южных Курил ожидаются ливневые дожди и ураганный ветер,- сообщила "РИА Новости" дежурный синоптик Сахалинского подразделения Росгидромета.



"Его (тайфуна "Трами") влияние уже сейчас ощущается на Курилах, там уже начались дожди. Но самые интенсивные осадки ожидаются в понедельник днем", ≈ отметила она.



По словам синоптика, за 12 часов может выпасть до 50 мм осадков, а порывы ветра будут достигать 30-35 м/с. Но, поскольку тайфун движется с большой скоростью, ближе к вечеру 1 октября тропический циклон окажется в районе Северных Курил, вследствие чего дожди и ветер на Южных Курилах утихнут. / meteonovosti.ru /



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