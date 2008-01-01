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Новости погоды

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Самая холодная ночь в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:23 Воскресенье, 30 сентября

  Последняя сентябрьская ночь нынешнего года в Москве была самой холодной в этом - в целом теплом сентябре. Температура на ВДНХ понизилась до -0,4 градуса. На юго-западе и юге Новой Москвы было от -1,6 градуса в районе Внуково до -2,3 градуса в Подмосковной. Не дошло дело до заморозка только в центре столицы, в районе Балчуга. Заморозки в конце сентября явление обычное для Средней полосы. В Подмосковье самой низкой температурой отличились Черусти, там минимальный термометр показал -3,9 градуса. / meteonovosti.ru /
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