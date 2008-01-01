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ИА "Метеоновости" / 10:14 Воскресенье, 30 сентября



Утром столицу накрыл атмосферный фронт. Но и его слоистая облачность не уберегла от заморозков. Пожалуй, не отмечалось заморозков только в центре города, на Балчуге. А в основном минимальная температура оказалась на станции ВДНХ -0,4 градуса, на северо-западе города -1,0 градуса, на юге Новой Москвы около -2 градусов. К 9 часам температура уже везде была положительной: от +3 (в районе Немчиновки и Михайловского) и до +5,6 градусов (на Балчуге). На станции ВДНХ термометр показал +5,5 градуса. Ветер южный и юго-западный, слабый, местами полный штиль. Атмосферное давление повышенное. 753,5 мм рт. ст. зафиксировал барометр на станции ВДНХ. Относительная влажность 60-80%. Морозная изморозь растаяла буквально "на глазах", превращаясь на городских газонах в росу. / meteonovosti.ru /



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