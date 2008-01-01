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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 10:03 Воскресенье, 30 сентября

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 19 по 29 сентября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного. 22 и 28 сентября зарегистрированы возмущенные периоды.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 30 сентября - 8 октября солнечная активность будет низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. 4-5 октября вероятна малая геомагнитная буря. Геофизическая обстановка может повлиять на самочувствие метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с психоэмоциональными нарушениями. Будьте внимательны к своему самочувствию в периоды магнитных бурь. Не раздражайтесь по пустякам! / meteonovosti.ru /
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