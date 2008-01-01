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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:13 Воскресенье, 30 сентября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 9..11, по области 7..12 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.

В Москве и области ожидается хорошая погода. Атмосферное давление начнет расти и превысит привычные показатели. Температура воздуха будет немного ниже климатической нормы. У здоровых людей погодные условия не вызовут заметных метеопатических реакций, а люди метеозависимые могут почувствовать дискомфорт. Из-за перепадов атмосферного давления может ухудшиться самочувствие у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего это касается гипертоников и тех, кто перенес инфаркт или инсульт. В переходные сезоны рекомендуется поддерживать организм витаминами, готовиться к предстоящим холодам. Не забывать о физических нагрузках и прогулках на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /
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