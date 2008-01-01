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В Средней полосе и на северо-западе дожди и заморозки



ИА "Метеоновости" / 14:54 Суббота, 29 сентября



Атмосферный фронт с волнами атлантического циклона, центр которого накануне располагался над Архангельской областью, прошелся дождями разной интенсивности и продолжительности. В населенных пунктах Новгородской области - Валдай и Холм выпало 14 и 15 мм соответственно, в Тверской области - Торжок и Торопец 15-16 мм, в Осташкове до 22.



Вслед за фронтом с запада распространился гребень антициклона. И в ночь на субботу грянули заморозки в Ленинградской и Псковской областях до -1, в Карелии и Смоленской области до -2, в Новгородской области до -3 градусов.



Предстоящей ночью северо-запад Европейской России еще будет находиться в гребне антициклона, при прояснениях воздух местами прихватит заморозок до -1..-3 градусов, в Карелии и вовсе ударит легкий морозец до -1..-4. В воскресенье днем подойдет атмосферный фронт, который в северо-западных областях и прольет небольшие, местами умеренные дожди, во второй половине дня на севере местами ливневый дождь. В Карелии небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и снега. Ветер окрепнет в порывах 15-18 м/с.



Ясной и холодной обещает быть ночь на воскресенье и в Средней полосе. Заморозки, местами до -1..-3 градусов ожидаются в центральных и черноземных областях. Днем же атмосферный фронт заденет краем , местами могут собраться небольшие дожди. / meteonovosti.ru /



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