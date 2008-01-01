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Новости погоды

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О заморозках на Урале

ИА "Метеоновости" / 14:26 Суббота, 29 сентября

  Накануне Урал оказался за холодным участком атмосферного фронта, с юго-востока, из Казахстана, распространился гребень антициклона. Осадков почти не было, но при перепадах атмосферного давления ветер усиливался в порывах 15-18 м/с, в Невьянске (Свердловская область), Целинном (Курганская область) порывы достигали 21 м/с, в Магнитогорске (Челябинская область) 22 м/с. В Серове (Свердловская область) при тихой безветренной погоде ударил заморозок до -1 градуса.

В воскресенье в Пермском крае усилится влияние антициклона, центр которого будет находиться в районе Киева, а остальная территория Урала окажется под влиянием волнового циклона. При такой ситуации местами пройдут дожди разной интенсивности и продолжительности, в Челябинской и Курганской областях они будут сопровождаться порывистым, 15-17 м/с, ветром. Ночь обещает быть холодной на Среднем Урале 0..+5, в Свердловской области местами воздух прихватит заморозок до -3 градусов, на Южном Урале 3..8, в отдельных районах до -2. / meteonovosti.ru /
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