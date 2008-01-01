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В Западной Сибири ветрено



ИА "Метеоновости" / 14:09 Суббота, 29 сентября



Сегодня по Западной Сибири протянулись атмосферные фронты с волнами, которые в Тюменской области брызгают небольшими дождями, порывы ветра в автономных округах достигают 10-11 м/с, в Тюмени 18 м/с. В Новосибирской, Кемеровской и Томской областях и Алтайском крае ветер в порывах может достигнуть штормовой силы 22 м/с.



В воскресенье казахстанский антициклон пойдет в наступление, оттесняя фронты к северу. При резких перепадах атмосферного давления в Омской области ветер усилится в порывах до 15 м/с, на юге Тюменской области до 16 м/с, в Ханты-Мансийском округе ожидается 12-17 м/с, на Ямале до 14 м/с.



В юго-восточных областях Западной Сибири, под присмотром антициклона, без осадков, но ветрено, местами до 20 м/с, в Алтайском крае и Горном Алтае 13-14 м/с. / meteonovosti.ru /



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