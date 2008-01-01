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В Туруханский район заглянуло рекордное тепло



ИА "Метеоновости" / 13:49 Суббота, 29 сентября



Накануне большая часть Восточной Сибири находилась в поле повышенного давления. Осадков, практически, не было, что способствовало заметному прогреву воздуха и среднесуточная температура превысила климатическую норму на 4-6 градусов. Но больше всего тепла досталось Туруханскому району, где средняя за сутки температура оказалась выше многолетних значений на 6-8 градусов. 28 сентября в Туруханске был установлен новый абсолютный максимум для этого дня +18.9 градуса, оставив поза 1965 год со значением +17.3.



Но уже в воскресенье Туруханский район окажется в зоне атмосферного фронта с волнами, который и отметится дождями разной интенсивности и продолжительности, ветер усилится в порывах 15-20 м/с, и днем уже не выше +11 градусов. / meteonovosti.ru /



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