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В ночь на воскресенье в Москве и области заморозки



ИА "Метеоновости" / 13:35 Суббота, 29 сентября



Ночь на субботу в столичном регионе выдалась холодной, но до заморозков дело не дошло. В Москве минимальная температура составила 3..5 градусов выше ноля, более низкие значения отмечались в районе Новой Москвы, в Наро-Фоминске +1.6. В Подмосковье тоже обошлось без заморозков, но в северных районах температура колебалась от +1.3 до +1.8 градусов, в районе Волоколамска было зафиксировано +0.5.



Субботний день в столичном регионе оказался холодным, к полудню температура воздуха не превысила +7 градусов. В ночь на воскресенье с запада на московскую землю распространится гребень антициклона. При переменной облачности ночью без осадков и воздух в Москве остынет до 0..+2, а местами (кроме, пожалуй, центра) и до заморозка, до -1 градуса, в Подмосковье от +4 до -1, наиболее интенсивные заморозки до -4 градусов наиболее вероятны в северных районах. Эти заморозки в конце сентября явление обычное для Средней полосы. / meteonovosti.ru /



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