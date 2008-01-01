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ИА "Метеоновости" / 13:16 Суббота, 29 сентября
День перевалил за полдень, а температура повысилась немногим более, чем на пару градусов. На главной метеостанции столицы, как и в центре города +7.5 градуса. В районе ТСХА +7.8, в Тушино +7.1, а в районе МГУ только +6.8 градуса. Ветер северо-западный, в районе ТСХА и МГУ его порывы достигают 6-7 м/с. Атмосферное давление в пределах климатической нормы, относительная влажность воздуха понизилась до 57%. / meteonovosti.ru /
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