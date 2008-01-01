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Рекордное тепло не торопится покидать Дальний Восток



ИА "Метеоновости" / 11:35 Суббота, 29 сентября



Погода продолжает баловать жителей Дальневосточного региона. В течение минувших дней сентября неоднократно на Чукотке обновлялись рекорды температуры. Среднесуточная температура воздуха накануне на Чукотке превысила многолетние значения на 4-8, а на арктическом побережье и на 12 градусов. И в последний рабочий день на уходящей неделе снова обновились инструментальные наблюдения за погодой. Среди рекордсменов 28 сентября остров Врангеля, где температура повышалась до +6.6 градуса, оставив позади 1939 год со значением +5.5. Рекордное тепло опять зафиксировано в Певеке +101 градуса, что выше предыдущего на градус, отмеченного в недалеком прошлом, 1916 году.



Рекордное тепло в конце сентября пришло и в Якутию. Второй день подряд среднесуточная температура воздуха на юге республики превышает климатическую норму на 6-8 градусов. Среди рекордсменов снова Нерюнгри, где 28 сентября максимальная температура составила +18.5, что выше предыдущего на 3.1 градуса, продержавшегося с 2005 года. В Хабаровском крае высокая планка по температуре опять досталась Аяну (Охотское побережье), где воздух прогрелся до летних значений +24.3, предыдущий рекорд в 15,6 градусов продержался с 1983 года.



В воскресенье высокий циклон, будет поливать дождями большую часть Чукотки, на побережье Чукотского и Берингова морей ветер окрепнет в порывах до штормового 23-28 м/с, но в теплом секторе, местами до 7..12 тепла.



В Якутии воскресный день обещает быть ненастным, особенно на Колыме, где ожидается снег, мокрый снег, местами сильный и порывистый, 13-18 м/с. ветер, тепло пойдет на убыль, днем 5..10, на юго-западе не выше +16 градусов.



В Хабаровский край по восточной периферии антициклона, наступающего с запада, начнется вторжение прохладного воздуха, которое будет сопровождаться дождями разной интенсивности и продолжительности, днем в центре и на юге 16..22, на севере 13..18 градусов. / meteonovosti.ru /



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