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ИА "Метеоновости" / 10:09 Суббота, 29 сентября



Утро субботнего дня выдалось свежим. На главной метеостанции столицы ВДНХ столбик термометра опустился до отметки +5.4 градуса, примерно столько же и в районе ТСХА, в районе МГУ и Тушино только +4.9 градуса, на Балчуге теплее, +5.6. Ветер западный на Балчуге и ВДНХ его порывы достигают 10 м/с.



Атмосферное давление в пределах нормы 747 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 79%. / meteonovosti.ru /



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