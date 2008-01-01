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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:09 Суббота, 29 сентября

  Утро субботнего дня выдалось свежим. На главной метеостанции столицы ВДНХ столбик термометра опустился до отметки +5.4 градуса, примерно столько же и в районе ТСХА, в районе МГУ и Тушино только +4.9 градуса, на Балчуге теплее, +5.6. Ветер западный на Балчуге и ВДНХ его порывы достигают 10 м/с.

Атмосферное давление в пределах нормы 747 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 79%. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Арташат

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