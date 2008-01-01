Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
29 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:03 Суббота, 29 сентября

  После длительного периода аномально теплой погоды, температура воздуха в столичном регионе приблизилась к норме, а к концу недели даже отстала от нее. В субботу в Москве ожидается на 2 градуса ниже средних многолетних значений и в дневные часы максимальная температура составит около 10 градусов, что совсем немного. За весь ряд метеорологических наблюдений в столице случалось, хотя и не часто, что температура воздуха в дневные часы преодолевала двадцатиградусную отметку. Так, в 1900 году 29 сентября воздух прогрелся до 23.3 градусов, что стало суточным рекордом, непреодолимым по сей день.

Но в отдельные годы случались в этот день и морозы. В далеком 1881 году под утро отмечено -8.5 градусов, что также стало рекордом, но не только суточного минимума, но и самой низкой температурой сентября, когда-либо наблюдавшейся в Москве.

В прошлом году в это время было холодно, но без дождей. Под утро температура отмечалась +7.1 градуса, а днем повысилась лишь до +7.5. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+5
Сб.
29 сен.
+10
Вс.
30 сен.
+10
Пн.
1 окт.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Рас-аль-Хайма		 -8
Беллинсгаузен

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Арташат

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100