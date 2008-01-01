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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:03 Суббота, 29 сентября



После длительного периода аномально теплой погоды, температура воздуха в столичном регионе приблизилась к норме, а к концу недели даже отстала от нее. В субботу в Москве ожидается на 2 градуса ниже средних многолетних значений и в дневные часы максимальная температура составит около 10 градусов, что совсем немного. За весь ряд метеорологических наблюдений в столице случалось, хотя и не часто, что температура воздуха в дневные часы преодолевала двадцатиградусную отметку. Так, в 1900 году 29 сентября воздух прогрелся до 23.3 градусов, что стало суточным рекордом, непреодолимым по сей день.



Но в отдельные годы случались в этот день и морозы. В далеком 1881 году под утро отмечено -8.5 градусов, что также стало рекордом, но не только суточного минимума, но и самой низкой температурой сентября, когда-либо наблюдавшейся в Москве.



В прошлом году в это время было холодно, но без дождей. Под утро температура отмечалась +7.1 градуса, а днем повысилась лишь до +7.5. / meteonovosti.ru /



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