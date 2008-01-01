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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:08 Суббота, 29 сентября

  Дождливый циклон покинул московский регион и уступил место погожему антициклону с запада. Атмосферное давление растет и в середине дня субботы составит 748 мм рт ст., что в пределах нормального. Небо очистится от плотных облаков, выглянет солнце и существенных осадков в столице и области не ожидается. С северо-западным ветром, который подует со скоростью 6-11 м/с, в столицу и область продолжит поступать холодный арктический воздух и в середине дня в Москве воздух прогреется лишь до 9..11, по области до 7..12 градусов. Относительная влажность воздуха уменьшится до 50%.

В столичном регионе ожидается прохладная погода. При такой погоде могут напомнить о себе хронические болезни бронхов и легких, суставов и позвоночника. Да и резкие перепады атмосферного давления могут еще отражаться на самочувствии метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми недугами. Всем без исключения и даже вполне здоровым людям осенью следует серьезнее заботиться о своем здоровье. Поддерживать организм витаминами, не забывать о физических нагрузках и прогулках на свежем воздухе. Только перед выходом на улицу следует одеваться теплее, чтобы избежать простуд. / meteonovosti.ru /
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