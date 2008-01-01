Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
28 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Температурные рекорды в самой холодной Республике России

ИА "Метеоновости" / 13:34 Пятница, 28 сентября

  В последние дни на Дальнем Востоке установилась очень теплая погода. Температура воздуха значительно превышает норму. Не стал исключением и минувший четверг. В южной половине Якутии, на охотском побережье Хабаровского края и на Чукотке среднесуточная температура превысила норму на 4-6, а местами и на 8 градусов. При этом не обошлось без рекордов. В Нерюнгри (Республика Саха) максимальная температура составила +18.6, оставив позади предыдущий рекорд в +18.6 градусов, удерживающийся с 1941 года. В Алдане, что на юге Республике, воздух прогрелся до +20.6, оставив позади рекорд 2005 года со значением +18.3. В Хабаровском крае городом-рекордсменом стал Аян, расположенный на охотском побережье, здесь потеплело до +19 градусов, предыдущий рекорд в 16.7 градусов удерживался с 1936 года. Температурный рекорд был установлен даже на арктическом побережье Чукотки, в Певеке новый рекорд для 27 сентября - +9.4 (предыдущий +8.5 в 2008 году). / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+11
Сб.
29 сен.
+10
Вс.
30 сен.
+10
Пн.
1 окт.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Абадан		 -5
Батагай-Алыта

некомфортное место: Ноокат
комфортное место: Гельма

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100