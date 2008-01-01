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Температурные рекорды в самой холодной Республике России



ИА "Метеоновости" / 13:34 Пятница, 28 сентября



В последние дни на Дальнем Востоке установилась очень теплая погода. Температура воздуха значительно превышает норму. Не стал исключением и минувший четверг. В южной половине Якутии, на охотском побережье Хабаровского края и на Чукотке среднесуточная температура превысила норму на 4-6, а местами и на 8 градусов. При этом не обошлось без рекордов. В Нерюнгри (Республика Саха) максимальная температура составила +18.6, оставив позади предыдущий рекорд в +18.6 градусов, удерживающийся с 1941 года. В Алдане, что на юге Республике, воздух прогрелся до +20.6, оставив позади рекорд 2005 года со значением +18.3. В Хабаровском крае городом-рекордсменом стал Аян, расположенный на охотском побережье, здесь потеплело до +19 градусов, предыдущий рекорд в 16.7 градусов удерживался с 1936 года. Температурный рекорд был установлен даже на арктическом побережье Чукотки, в Певеке новый рекорд для 27 сентября - +9.4 (предыдущий +8.5 в 2008 году). / meteonovosti.ru /



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