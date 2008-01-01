

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:43 Пятница, 28 сентября



В 12 часов в Москве облачная погода, дождь, порывы ветра до 16м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 11..12 градусов, Северном 11 градусов, Северо-восточном 11..12 градусов, Восточном 11 градусов, Юго-восточном 11..12 градусов, Южном 11..12 градусов, Юго-западном 11 градусов, Западном 10..11 градусов, Северо-западном 11 градусов.



В Зеленограде облачно, дождь, температура воздуха 11 градусов. На территории Новой Москвы дождь, температура воздуха 11..13 градусов, местами порывы юго-ападного ветра до 16м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



