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В Москве грядут первые заморозки



ИА "Метеоновости" / 12:41 Пятница, 28 сентября



Согласно статистике, во второй половине сентября в средней полосе Европейской России, в том числе в Москве и Подмосковье, заканчивается безморозный период. Не станет исключением и сентябрь текущего года. До сегодняшнего дня до отрицательных значений температура в столичном регионе не понижалась. Так минувшей ночью ее минимальное значение в Москве составило 6 градусов, по области похолодало до +5, а по Центральному федеральному округу температура колебалась от +4 градусов во Владимирской, Ивановской и Костромской областях до +10 в Воронежской области.



В ночь на субботу небо начнет расчищаться от облаков и температура понизится: в Москве и большинстве районов Московской области до слабо положительных значений, до 1:6 градусов, местами, поимущественно на северо-западе есть угроза заморозков до -3 градусов. В Центральном федеральном округа заморозки наиболее вероятны в западной половине. На севере округа еще скажется влияние атмосферного фронта и в Ярославской области сохранится ненастная погода, днем в пятницу будет лить дождь, а в ночь на субботу погода ухудшится, дождь будет идти вперемежку с мокрым снегом, ветер усилится до 18 м/с. / meteonovosti.ru /



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