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На северо-западе дожди прекращаются



ИА "Метеоновости" / 12:39 Пятница, 28 сентября



Как и в центральных областях европейской территории, так и на северо-западе, сентябрь в этом году порадовал теплой и преимущественно сухой погодой. В Санкт-Петербурге в большинстве прошедших дней температура воздуха на 2-4 градуса, а в отдельные дни и на 5-7 градусов превышала норму, а количество выпавших осадков вплоть до последней пятидневки месяца было в дефиците. И лишь в последние дни погода испортилась. Атлантические циклоны принесли дожди и прохладу. Так 26 сентября сентябрьская копилка осадков пополнилась сразу на 14 мм. Дождь лил в четверг и в ночь на пятницу, добавив еще 20 мм. В итоге за считанные дни выпавшие осадки норму выполнили.



В субботу в Северной столице осадков не ожидается. Но в воскресенье, с приближанием очкередного циклона, они начнутся вновь. / meteonovosti.ru /



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