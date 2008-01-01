Новости погоды
Тайфун "Трами"на подходе к Японии
ИА "Метеоновости" / 12:36 Пятница, 28 сентября
Тропический циклон "Трами", образовавшийся в прошедшие выходные дни в Тихом океане, стал 24-ым тропическим штормом в этом году. В течение недели он медленно смещается над морской акваторией и угрожает лишь судам, которые могут оказаться на его пути. Двигаясь на северо-запад, он выходит на юг Восточно-Китайского моря. Предполагается, что циклон повернет на север и будет смещаться вдоль Японских островов.
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В воскресенье он подойдет к архипелагу Рюкю, самой южной префектуре Японии. В понедельник удар стихии испытает остров Кюсю. Продвигаясь на север, в начале недели циклон испортит погоду на Курильских островах, а к середине недели и на Камчатке. На погоду Приморского края тайфун прямого влияния не окажет, но из-за увеличивающихся градиентов, может повлиять на ветровой режим. / meteonovosti.ru /