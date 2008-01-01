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Еще один теплый день в Западной Сибири



ИА "Метеоновости" / 11:16 Пятница, 28 сентября



погода порадовала устойчивым теплом.



В северных районах потепления сменялись похолоданиями, а на юге территории было не по сезону холодно, в отдельные дни температура воздуха на 6-7 градусов отставала от нормы. Но в третьей декаде с южными ветрами на всю территорию от истока до устья Оби начал поступать теплый воздух. В дневные часы прогреву воздуха способствовал и антициклональный характер погоды. В результате чего в северных районах температура превышала 15-градусную отметку, а в южных повсеместно была за +20. Ее среднесуточное значение за последние дни на 4-8, а в Ханты-Мансийском автономном округе и на 10-12 градусов превышала норму.



В период "бабьего" лета местами были установлены новые рекорды тепла, в отдельных городах не единожды. Так в Ханты-Мансийске температура воздуха дважды преодолела заветную планку, 25 и 26 сентября, в Тобольске 26 и 27 сентября. Причем 27 сентября она повысилась до +23.7 градусов, и до подобных значений не повышалась с 1957 года.



В ближайшие выходные дни тепло начнет медленно покидать западные территории Сибири, но температура останется еще выше нормы. А в начале следующей недели температурный режим войдет в рамки климатической нормы.



А в Восточной Сибири значительно потеплеет. В понедельник температура воздуха предполагается на 8-10 градусов, а в Эвенкии и на Таймыре на 10-12 градусов выше средних климатических значений. / meteonovosti.ru /



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