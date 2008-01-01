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Южный циклон принес сильные дожди в Забайкалье



ИА "Метеоновости" / 09:59 Пятница, 28 сентября



С начала сентября погода вокруг Байкала определял антициклон, а потому осадков не отмечалось. Но уже к завершению текущей недели ее испортил циклон, сформировавшийся над северо-западными провинциями Китая. В минувшие сутки его центр кружил вблизи Амура, щедро поливая дождями Бурятию и Забайкальский край. В Бурятии дождь продолжался и в ночь на пятницу, в итоге выпало до 32 мм осадков. В Забайкальском крае за указанный период выпало местами до 33 мм, гремели грозы, ветер в порывах усиливался до 21 м/с. Атмосферный фронт, связанный с циклоном, задел ненастной зоной центральные и южные районы Красноярского края, пополнив сентябрьскую копилку осадков на 29 мм.



Сегодня циклон мало изменит свое положение. Сильные осадки, причем в виде дождя и мокрого снега, пройдут в Иркутской области и Бурятии, ветер усилится до 15-20 м/с.



В выходные дни влияние над погодой юго-востока Сибири восстановит антициклон, и осадки прекратятся. / meteonovosti.ru /



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