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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:44 Пятница, 28 сентября

  После длительного периода аномально теплой погоды, температура воздуха в столичном регионе приблизилась к норме. В пятницу она также будет в пределах средних многолетних значений и в дневные часы составит от 11 до 13 градусов, что совсем немного. За весь ряд метеорологических наблюдений в Москве случалось, хотя и не часто, что температура воздуха в дневные часы преодолевала двадцатиградусную отметку. Так, в 1924 году 28 сентября воздух прогрелся до 23.8 градусов, что стало суточным рекордом, непреодолимым по сей день.

Но в отдельные годы случались в этот день и морозы. В далеком 1882 году под утро отмечено -4.6 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.

В прошлом году в это время было холодно, но без дождей. Под утро температура отмечалась +6.2 градуса, а днем повысилась до +9. / meteonovosti.ru /
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местное
+8
Пт.
28 сен.
+14
Сб.
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+9
Вс.
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Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Рас-аль-Хайма		 -5
Хорнсунн

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Исфана

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