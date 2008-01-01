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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:44 Пятница, 28 сентября



После длительного периода аномально теплой погоды, температура воздуха в столичном регионе приблизилась к норме. В пятницу она также будет в пределах средних многолетних значений и в дневные часы составит от 11 до 13 градусов, что совсем немного. За весь ряд метеорологических наблюдений в Москве случалось, хотя и не часто, что температура воздуха в дневные часы преодолевала двадцатиградусную отметку. Так, в 1924 году 28 сентября воздух прогрелся до 23.8 градусов, что стало суточным рекордом, непреодолимым по сей день.



Но в отдельные годы случались в этот день и морозы. В далеком 1882 году под утро отмечено -4.6 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.



В прошлом году в это время было холодно, но без дождей. Под утро температура отмечалась +6.2 градуса, а днем повысилась до +9. / meteonovosti.ru /



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