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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:13 Пятница, 28 сентября
Москва и Подмосковье во власти обширного циклона. Будет дождливо и ветрено. Воздух в столице прогреется до 13 градусов, по области от 8..11 на севере до 12..13 градусов на юге Подмосковья. Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 18-23 м/с. Наиболее сильные порывы ожидаются во второй половине дня. Атмосферное давление еще немного понизится до 735 мм рт.ст., что существенно ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.
Содержание кислорода в воздухе при таких погодных условиях понижается. Неважно в такую погоду чувствуют себя люди с хронической кислородной недостаточностью. Нелегко приходится гипотоникам и людям с вегето-сосудистой дистонией. Из-за высокой влажности воздуха могут напомнить о себе хронические болезни бронхов и легких, суставов и позвоночника.
Да и вполне здоровым людям следует позаботиться о себе до наступления холодов. Поддерживать организм витаминами, не забывать о физических нагрузках и прогулках на свежем воздухе. Только перед выходом на улицу следует одеваться теплее, чтобы избежать простуд. / meteonovosti.ru /
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