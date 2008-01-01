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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:26 Четверг, 27 сентября



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, на севере и северо-западе столицы местами дождь, в районе ТСХА- гроза. Порывы ветра на западе Москвы достигают 21..23 м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 13..14 градусов, Северном 11..15 градусов, Северо-восточном 10..13 градусов, Восточном 11..12 градусов, Юго-восточном 13..14 градусов, Южном 13..15 градусов, Юго-западном 13 градусов, Западном 12..14 градусов, Северо-западном 11..14 градусов.



В Зеленограде облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха 13 градусов, порывы ветра до 18 м/с. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 9..13 градусов, порывы западного ветра до 20м/с. / meteonovosti.ru /



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