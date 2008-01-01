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Новости погоды

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Дальневосточные рекорды погоды

ИА "Метеоновости" / 13:53 Четверг, 27 сентября

  Не только сибирские просторы удивляют на редкость теплой погодой, не спешит уходить тепло и с Дальнего Востока. В юго-западных районах Якутии в текущие дни дневная температура неуклонно приближается к двадцатиградусной отметке, а местами и превышает ее. В прошедшие сутки городом-рекордсменом стал Вилюйск. В дневные часы температура повысилась здесь до +18.5, оставив в 1963 году предыдущий рекорд в +16.6 градусов. Отличился еще один якутский город - Олекминск, где максимальная температура составила +19.2 (предыдущий рекорд +16.2 удерживался с 1951 года).

На севере Якутии температуры не столь высоки, но здесь погода преподнесла сюрпризы в виде дождей. В Верхоянске 26 сентября выпало 7 мм, что стало новым суточным рекордом (предыдущий рекорд в 5 мм отмечался в 2000 году). / meteonovosti.ru /
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