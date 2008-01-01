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Новости погоды

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В Москве усиливается ветер

ИА "Метеоновости" / 12:47 Четверг, 27 сентября

  Днем 27 сентября столичный регион будет находиться не только в зоне больших градиентов атмосферного давления, но и в зоне струйного течения. Все это станет предпосылкой для сильного ветра. В 12 часов на станции ТСХА порывы западного ветра уже достигали 19 м/с. Во Внуково средняя скорость ветра достигала 11м/с, и порывы 18 м/с. К 15 часам, с развитием конвекции, ветер в столичном регионе может стать еще более сильным. / meteonovosti.ru /
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