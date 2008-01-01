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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:31 Четверг, 27 сентября



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Порывы западного ветра местами достигают 19 м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 11..12 градусов, Северном 11..12 градусов, Северо-восточном 11..12 градусов, Восточном 11..12 градусов, Юго-восточном 11..12 градусов, Южном 11 градусов, Юго-западном 11 градусов, Западном 10..12 градусов, Северо-западном 11..12 градусов.



В Зеленограде облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха 11 градусов, порывы ветра до 15 м/с. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 10..11 градусов, порывы западного ветра до 18м/с. / meteonovosti.ru /



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